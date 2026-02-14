Pronostici FA Cup 14 febbraio ore 16 | 00 | un’altra pioggia di gol per Pep
Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto facilmente contro il Fulham in pochi minuti, causando ancora una delusione a Marco Silva. La squadra di Manchester si prepara ora alla partita di FA Cup prevista per il 14 febbraio alle 16:00, puntando a un’altra goleada. La sfida promette spettacolo, come successo già lo scorso anno, quando i Citizens hanno dominato con grandi risultati.
FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa è la grande protagonista di questo weekend. In campo anche il Manchester City di Guardiola: sarà goleada come lo scorso anno? In settimana sono bastati 40 minuti al Manchester City per risolvere la pratica Fulham (3-0), con Pep Guardiola che per l’ennesima volta in carriera è riuscito a dare un dispiacere al collega portoghese Marco Silva. Vittoria netta ed importante per i Cityzens, soprattutto alla luce del mezzo passo falso dell’Arsenal capolista, fermato 24 dopo dal Brentford. Ciò significa che Haaland e compagni hanno rosicchiato altri punti ai Gunners: il divario, adesso, è di sole 4 lunghezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Manchester City-Salford City (FA Cup, 14-02-2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Questa volta tocca a Manchester City e Salford City incontrarsi nella FA Cup, al quarto turno.
Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Il Liverpool ha conquistato tre punti fondamentali in casa del Sunderland, avvicinandosi alla zona europea in Premier League.
Argomenti discussi: Manchester City-Salford City (FA Cup, 14-02-2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Aston Villa-Newcastle 14 Febbraio: Pronostico E Statistiche FA Cup; Burton Albion vs West Ham United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | FA Cup 14-02-2026; Pronostici FA Cup 14 febbraio ore 16:00: un’altra pioggia di gol per Pep.
I pronostici del weekend (14-15 febbraio): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, venticinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it
Pronostici del 12 febbraio 2026: 26ma giornata del Girone B di Serie C https://www.calciomagazine.net/pronostici-12-febbraio-2026-240245.html facebook