Pronostici FA Cup 14 febbraio ore 16 | 00 | un’altra pioggia di gol per Pep

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto facilmente contro il Fulham in pochi minuti, causando ancora una delusione a Marco Silva. La squadra di Manchester si prepara ora alla partita di FA Cup prevista per il 14 febbraio alle 16:00, puntando a un’altra goleada. La sfida promette spettacolo, come successo già lo scorso anno, quando i Citizens hanno dominato con grandi risultati.

FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa è la grande protagonista di questo weekend. In campo anche il Manchester City di Guardiola: sarà goleada come lo scorso anno? In settimana sono bastati 40 minuti al Manchester City per risolvere la pratica Fulham (3-0), con Pep Guardiola che per l’ennesima volta in carriera è riuscito a dare un dispiacere al collega portoghese Marco Silva. Vittoria netta ed importante per i Cityzens, soprattutto alla luce del mezzo passo falso dell’Arsenal capolista, fermato 24 dopo dal Brentford. Ciò significa che Haaland e compagni hanno rosicchiato altri punti ai Gunners: il divario, adesso, è di sole 4 lunghezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa volta tocca a Manchester City e Salford City incontrarsi nella FA Cup, al quarto turno.

