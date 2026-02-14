L’Atletico Maremma ha annunciato che ospiterà la Cuoiopelli per una partita di campionato. La sfida si giocherà oggi alle 15 al campo 'Burioni' di San Donato, con i rossoverdi di mister Lorenzini pronti a scendere in campo per la ventiduesima giornata del girone B di Promozione.

Anticipo di campionato per l’Atletico Maremma. Oggi alle 15, al ’Burioni’ di San Donato, i rossoverdi di mister Lorenzini scendono in campo per la ventiduesima giornata del girone B di Promozione. Avversario odierno la Cuoiopelli. Dopo la grande vittoria di domenica, col 6-1 rifilato al Saline, i maremmani oggi ospitano un avversario non semplice da battere. Gli ospiti sono a metà classifica con una penalizzazione di quattro punti, ma sono una formazione molto insidiosa. I maremmani sono terzi in classifica e vuol rimanere in scia per poi giocarsi il tutto per tutto ai playoff. Per questo vincere oggi è fondamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Atletico Maremma: c’è la Cuoiopelli

Il match tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si conclude senza reti, ma entrambe le squadre ottengono un risultato che le avvicina alla salvezza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Promozione Toscana, i risultati dei gironi del 8/02; Promozione – Il week end si apre con l’anticipo Atletico Maremma-Cuoiopelli; Promozione B, la 21° giornata: colpi esterni per Massa Valpiana e Orbetello. Atletico dilagante nel posticipo; Atletico Maremma: soddisfazione per il tesseramento del 2016, Elia Celestini, con la Fiorentina.

Promozione. L’Atletico Maremma fa suo il derby all’esordioNella prima giornata del Girone B di Promozione, prestazione positiva e convincente dell’Atletico Maremma che sul terreno di gioco del Combi, ad Albinia, ha battuto nel derby maremmano il Massa ... lanazione.it

Promozione: Saline-Atletico Maremma, posticipo alle 18,30Grosseto – Il match di campionato tra Saline ed Atletico Maremma si disputerà domenica alle ore 18,30 in quel di Cecina, anziché quello abituale di Ponteginori. Ricordiamo che anche nel recupero di me ... grossetosport.com

Grosseto Sport - Juniores provinciali, poker dell'Atletico Maremma contro il Ribolla facebook