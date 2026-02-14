I Comuni italiani si impegnano per proteggere i prodotti locali, dopo che sono stati segnalati casi di contraffazione nel settore agricolo. Nei territori, le amministrazioni rafforzano i controlli per difendere le eccellenze del made in Italy e garantire la sicurezza dei consumatori.

"Le amministrazioni comunali sono fondamentali per la tutela del made in Italy". Un confronto istituzionale a tutela del territorio, dei prodotti agricoli e dei consumatori. Si è svolto, presso il municipio di Argenta, l’incontro tra la delegazione di Coldiretti Ferrara e il sindaco Andrea Baldini. Al centro una proposta di delibera, relativa alla revisione della normativa sull’origine doganale dei prodotti agroalimentari. La delegazione dell’organizzazione agricola ha incontrato il primo cittadino per avviare un percorso istituzionale, che potrebbe avere l’attenzione del Consiglio comunale o della Giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Prodotti italiani, la tutela passa anche dai Comuni"

