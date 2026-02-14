Probabili formazioni Inter Juventus | Spalletti perde un big Chivu ritrova Barella e Calha

L'Inter e la Juventus si preparano a sfidarsi di nuovo in Serie A, dopo il match spettacolare di cinque mesi fa che si è concluso con un 4-3 a favore dei nerazzurri. Questa volta, Luciano Spalletti deve fare i conti con l’assenza di un giocatore chiave, mentre Chivu recupera Barella e Calha, pronti a rientrare in campo. La partita si avvicina e le formazioni iniziali sono ancora in fase di definizione, ma entrambi gli allenatori lavorano per mettere in campo le migliori pedine disponibili.

Probabili formazioni Inter Juventus. Rieccole faccia a faccia. Inter e Juventus tornano a incrociarsi in campionato a cinque mesi dal pirotecnico 4-3 dell’Allianz Stadium, una delle partite più spettacolari dell’andata. Stavolta il palcoscenico è San Siro, con il Derby d’Italia in programma sabato 14 febbraio alle 20:45. Nel frattempo molte cose sono cambiate. L’Inter di Cristian Chivu ha allungato in classifica, consolidando il primato e candidandosi con forza alla conquista dello Scudetto. La Juventus, invece, ha trovato una nuova identità con l’arrivo di Luciano Spalletti, pur tra qualche inciampo recente come i ko contro Cagliari e Atalanta (in Coppa Italia) e il pareggio in extremis contro la Lazio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Barella si scalda in vista del derby d’Italia, mentre Calhanoglu resta in panchina, pronto a entrare a partita in corso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Inter, le news di formazione di oggi verso la Juve; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheInter-Juventus di Serie A 2025-26, 25a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

Thuram in fortissimo dubbio per Inter-Juventus Koopmeiners scalpita per la maglia da titolare al fianco di Locatelli C'è anche McKennie, con Miretti e Yildiz a completare la trequarti Ecco la probabile formazione anti-Inter #InterJuventus #SpazioJ facebook

#Allegri 'snobba' Inter-Juventus: "Milan distante una vittoria in meno dall'obiettivo" x.com