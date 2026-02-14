Oscar Hiljemark commenta il primo tempo del Pisa, che definisce “poco brillante”, attribuendolo a due momenti di appannamento della squadra. La sua analisi si concentra sulle difficoltà incontrate, spiegando come queste abbiano contribuito alla sconfitta contro il Milan. Dopo una prima parte di gioco sottotono, il centrocampista nota un miglioramento nella ripresa, anche se non basta a cambiare l’esito della gara.

PISA "Abbiamo dormito in due situazioni. Ciò ti fa perdere contro il Milan" esordisce così Oscar Hiljemark nel post partita. Nessun giro di parole da parte dell’allenatore svedese, che poi si è concentrato nello specifico nell’analizzare la partita del Pisa, in particolar modo per quanto riguarda i gol incassati: "Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’. Ma da un punto di vista difensivo sono molto contento. Dopo l’uno a uno la partita è stata positiva. Il gol incassato, invece, fa male". Hiljemark si è concentrato su ciò che la sua squadra deve migliorare nelle prossime partite e in ciò che è mancato: "Stiamo migliorando nell’approcciare le fasi di gioco, dobbiamo migliorare a prendere ritmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Primo tempo con poca qualità. Poi meglio"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

QUALE iPHONE 17 HA SENSO COMPRARE Liscio, pro o Air RECENSIONE 17 Pro Max

Argomenti discussi: Primo tempo con poca qualità. Poi meglio; Lecce-Udinese 2-1; Sampdoria-Palermo 3-3, pagelle: non basta il Begic-moment, Hadzikadunic si perde Ceccaroni; Monza – Avellino 2-1: Rimonta con Cutrone e Pessina.

Live - Inter-Torino 1-0, intervallo: squadre a riposo, Bonny decide un primo tempo con poche emozioniINTER-TORINO 2-0 (34' Bonny, 48' Diouf) LIVE MATCH 51' - Torino che cerca la scossa, conclusione di Vlasic deviata in calcio d'angolo. 50' - Prova a rispondere il Torino, tiro di Njie da buona posizio ... msn.com

Nel primo tempo di Pisa-Milan https://mdst.it/4crKcSn #SportMediaset facebook

Fine primo tempo #BolognaLazio #CoppaItaliaFrecciarossa #WeAreOne x.com