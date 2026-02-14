Prime Video | Kidman medico legale Tucci ladro d’arte e nuove serie da Palermo per la strategia globale 2026

Prime Video annuncia nuove produzioni in Italia, tra cui Nicole Kidman come medico legale e Stanley Tucci nei panni di un ladro d’arte. La decisione arriva dopo aver scelto Palermo come location principale per una serie inedita con Nicole Wallace. La strategia globale del servizio streaming per il 2026 punta a rafforzare la presenza di nomi famosi e ambientazioni italiane.

Prime Video punta su stelle e Italia: Kidman, Tucci e la nuova strategia globale per il 2026. Nicole Kidman vestirà i panni del medico legale Kay Scarpetta, Stanley Tucci si calerà nei panni di un audace ladro d’arte intenzionato a rubare la Gioconda, e Palermo farà da sfondo a una nuova serie con Nicole Wallace. È la strategia di Prime Video per il 2026, svelata in un evento a Londra, che punta a consolidare la presenza della piattaforma nel panorama internazionale attraverso produzioni in Spagna, Italia e Stati Uniti. Il successo spagnolo come trampolino di lancio. Il 2025 è stato un anno di svolta per Prime Video, grazie al successo della saga spagnola “Culpables”.🔗 Leggi su Ameve.eu

La serie “Scarpetta” con Nicole Kidman arriva su Prime Video.

