Prima sconfitta per l’Italia del curling | gli Azzurri cedono di un soffio alla Germania

L’Italia del curling ha subito la sua prima sconfitta a Milano Cortina 2026, quando ha perso di un soffio contro la Germania per 6-5 dopo un’epica battaglia all’extra-end. La partita, giocata ieri sera, ha visto gli Azzurri lottare fino all’ultimo colpo, dando vita a un match molto combattuto. Dopo due vittorie convincenti contro Svezia e Gran Bretagna, questa sconfitta ha sorpreso molti tifosi italiani, che avevano sperato in un risultato diverso.

L’Italia perde la prima partita a Milano Cortina 2026: dopo le spettacolari vittorie contro la Svezia e la Gran Bretagna, gli Azzurri cedono contro la Germania per 6-5 all’extra-end. Si trattava di uno scontro diretto importante in ottica qualificazione alle semifinali, ma è arrivato un ko al supplementare. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno avuto un paio di possibilità per vincere tra il decimo end e l’extra-end, senza concretizzare. Il quartetto tricolore è così scivolato al terzo posto in classifica con due vittorie e una sconfitta alla pari con Gran Bretagna e Norvegia, alle spalle delle imbattute Canada e Svizzera (3-0). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

