Prima pagina Tuttosport | La classe di Modric rifà sognare il Milan

Luka Modric ha fatto innamorare di nuovo i tifosi del Milan, grazie alla sua prestazione di ieri sera. La causa è il suo talento e la capacità di dettare il ritmo a centrocampo, che ha portato i rossoneri a vincere una partita fondamentale contro una rivale storica. Modric, con un gol e un assist, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei giocatori più decisivi in Serie A, suscitando entusiasmo tra i supporter milanisti. La sua presenza ha riacceso le speranze di qualificazione in Champions League.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Inter-Juventus. Juve prove di futuro. La classe di Modric rifà sognare il Milan. Toro-Italiano il brivido è doppio.