Prima pagina Corriere dello Sport | Il Milan avanza ora è a -5

Il Milan si trova a cinque punti dalla vetta dopo la sconfitta contro l’Inter, causata da errori difensivi nel secondo tempo. La squadra di Pioli ha perso terreno nelle ultime partite, e i tifosi sono preoccupati per le prossime sfide. Oggi, i rossoneri cercano di risalire la china contro il Verona, in un match decisivo.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il derby d'Italia tra Inter e Juventus. La tesi di Chivu. Il Milan avanza, ora è a -5. Allegri soffre e batte il Pisa (1-2). Fabregas spaventa la Viola. Maldini, il conto in sospeso.