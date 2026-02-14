Prima di Rosa Parks ci fu Claudette | al Polo del 900 arriva Noire l' installazione immersiva sui diritti civili

Claudette Colvin ha scelto di opporsi alla segregazione a soli quindici anni, un gesto che ha anticipato di nove mesi l'azione di Rosa Parks e ha messo in discussione le leggi razziste negli Stati Uniti. La sua protesta si è svolta a Montgomery, Alabama, dove, seduta sull'autobus, ha rifiutato di cedere il posto a un passeggero bianco, rischiando di essere arrestata. Ora, al Polo del 900, l'installazione immersiva

Cosa significa sfidare il sistema a soli quindici anni? Nove mesi prima del celebre gesto di Rosa Parks, una studentessa di Montgomery, Alabama, scosse le fondamenta della segregazione razziale con un "no" destinato a restare nell'ombra per decenni. Quella studentessa era Claudette Colvin, e oggi la sua storia rivive a Torino grazie a "Noire". In occasione del Black History Month, il Polo del '900 ospita dal 12 al 24 febbraio un'installazione di realtà aumentata (AR) dal respiro internazionale. Dopo il debutto al Centre Pompidou di Parigi e le tappe a New York e Montreal, il progetto di Pierre-Alain Giraud e Stéphane Foenkinos — tratto dal saggio di Tania de Montaigne — approda sotto la Mole per offrire una riflessione potente su discriminazione e potere.