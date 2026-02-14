Angelo Ortolani, allenatore della Folgore, dice che la sua squadra deve vincere e che la partita tra Pollenza e Montegiorgio sarà decisiva, prevedendo una scommessa sulla doppia chance. La partita tra Appignanese e Cluentina si svolge in casa dell’Appignanese, che punta a mantenere il ritmo, ma Ortolani avverte che la squadra ospite rappresenta un ostacolo difficile.

Il turno di Prima categoria, girone C, presentato dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Appignanese-Cluentina: "L’Appignanese gioca in casa e deve dare continuità, ma di fronte ha una Cluentina che non è un avversario facile: 1X". Belfortese-Adriatica Portorecanati: "L’Adriatica è in una grande condizione e la Belfortese sta rincorrendo posizioni importanti: ecco una gara in cui può uscire qualsiasi risultato". Elite Tolentino-Montecosaro: "È uno spareggio salvezza. L’Elite gioca sul suo campo in sintetico e non può fallire se vuole cullare sogni di salvezza: 1". Folgore Castelraimondo-Porto Potenza: "La Folgore è una formazione costruita per vincere e non può non sfruttare il turno interno per portare a compimento il suo progetto: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, le previsioni di ortolani. "La Folgore deve vincere. Pollenza-Montegiorgio da tripla»

La seconda giornata di ritorno del girone C di Prima categoria vede potenzialmente Potenza Picena in posizione favorevole, mentre Folgore affronta un match complesso a Loreto.

Nel girone di ritorno del girone C di Prima categoria, si apre una nuova fase con sfide importanti.

