Presunto stalking | la procura di Monza chiede l’archiviazione per Vagnoli Fonte e Sabene

La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dalle accuse di stalking nei confronti di Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Le tre attiviste femministe sono state indagate in seguito alla denuncia da parte di un uomo, anche lui attivista di Sesto San Giovanni (Milano), che ha raccontato di aver tentato il suicidio dopo essere stato definito "abuser" per aver intrattenuto due relazioni con due conoscenti delle tre donne. Nella richiesta di archiviazione, il pm dice che non sono state rilevate chat pubbliche relative alle accuse e che non risulta una derivazione causale tra le conversazioni private e "le conseguenze lamentate dalle vittime, quali alterazioni delle proprie abitudini di vita".