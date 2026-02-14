Presidio in piazza Cittadella a sostegno del popolo cubano e contro l' imperialismo USA

Un gruppo di persone si è radunato in piazza Cittadella per mostrare solidarietà al popolo cubano e criticare l’azione degli Stati Uniti. La manifestazione nasce dalla crescente preoccupazione per le restrizioni che, secondo i partecipanti, stanno peggiorando la situazione nel paese caraibico. Tra i presenti, alcuni cittadini hanno portato cartelli e slogan per denunciare la pressione esterna e chiedere più rispetto per Cuba. La protesta si svolge in risposta alle recenti sanzioni e alle tensioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti.

Il presidio di solidarietà, organizzato da Sinistra Italiana Verona, si terrà alle ore 16.30 di domenica 15 febbraio in piazza Cittadella "Quanto sta accadendo a Cuba, più che un blocco, è un vecchio nodo che ora si vuole stringere fino al soffocamento totale. Cuba è un paese di pace, promuove la pace nel mondo, non ha mai costituito una minaccia né per gli Stati Uniti né per nessun'altra nazione al mondo. Non ha mai aggredito altri paesi. In decenni ha esportato in tutto il mondo medici ed istruzione. Non ultimo nel nostro paese, l'Italia, in piena emergenza pandemica ci hanno aiutato (alcuni medici cubani sono morti per darci assistenza)".

Ieri, in piazza della Vittoria, il Coordinamento per la Palestina e la Rete antifascista hanno organizzato un presidio per esprimere il loro rifiuto di ogni forma di imperialismo e guerra.

Un presidio si è svolto in Piazza del Nettuno, con un messaggio chiaro contro l’intervento esterno in Venezuela.

