Presa Diretta 2026 tornano le inchieste di Riccardo Iacona su Rai3 | ecco quando in tv

Riccardo Iacona riprende le sue inchieste su Rai3 con Presa Diretta 2026, dopo che il programma era stato interrotto per alcuni anni. La decisione arriva in un momento in cui i temi di attualità, come l’ambiente e la politica, sono al centro dell’attenzione pubblica. La nuova stagione partirà tra poche settimane, portando in tv storie e approfondimenti che hanno già suscitato interesse tra gli spettatori.

Ci siamo: torna Presa Diretta 2026, il programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis, con una nuova stagione in partenza su Rai3. Ecco quando. Presa Diretta 2026 torna su Rai3: la data di partenza. Al via da domenica 15 febbraio alle 20.30 su Rai 3 la nuova stagione di " Presa Diretta 2026 ", il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis. La prima puntata della nuova edizione si apre con il segmento " PresaDiretta Open ": un viaggio tra procure, corti d'Appello, tribunali dei minori e giudici di pace, da Alessandria a Gallarate, Roma e Milano.