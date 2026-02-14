Lunedì sera, un infortunio ha fermato il difensore del Bayern Monaco durante la partita di Bundesliga, costringendolo a lasciare il campo dopo venti minuti. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, mentre i tifosi si chiedono se potrà recuperare in tempo per le prossime sfide. Nel frattempo, su Sky e NOW, gli appassionati possono seguire ogni dettaglio delle principali leghe europee e delle competizioni femminili.

"> Weekend di Calcio: La Serie di Eventi Sportivi su Sky e NOW. Scopri un emozionante weekend di calcio internazionale che si svolgerà su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, il campo sarà protagonista con la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Preparati a vivere le emozioni del calcio europeo direttamente dalla tua casa. Bundesliga: Il Ventiduesimo Turno di Azione. La Bundesliga torna in scena per il suo ventiduesimo turno, e il programma promette emozioni uniche. Venerdì alle 20:30, il Borussia Dortmund affronterà il Mainz su Sky Sport 251, un match che apre le danze nel weekend calcistico tedesco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Women’s Super League: segui tutto su Sky e NOW!

Un nuovo weekend di calcio internazionale prende il via su Sky e NOW.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Le partite di oggi: Verona-Pisa è la sfida dei nuovi tecnici, si gioca in tutti i top 5 campionati; 4 club di Premier League piombano su Kalulu: le intenzioni della Juventus sono chiare.

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWIn programma in Ligue 1 e in Bundesliga la 22^giornata di campionato. In Premier si gioca venerdì 18 l'anticipo della 31^ giornata tra Wolverhampton e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su ... sport.sky.it

I pronostici di sabato 7 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di sabato 7 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it

Igor Tudor sbarca in Premier League: l’ex tecnico della Juventus sarà l'allenatore del Tottenham fino a fine stagione. Possibile incrocio con i bianconeri negli ottavi di Champions League. x.com

Premier League: Tudor accetta un incarico ad interim al Tottenham. L'ex Juve in panchina al posto di Frank, esonerato giorni fa. #ANSA facebook