Precipita dal pendio durante un fuoripista | è grave

Uno sciatore è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un pendio durante un fuoripista ieri mattina in Alto Adige. La sua discesa improvvisa ha provocato un trauma che lo ha lasciato privo di sensi, e ora si trova in condizioni critiche all’ospedale di Bolzano. L’incidente si è verificato in una zona poco battuta, lontana dalle piste battute, dove l’uomo stava esplorando con alcuni amici.

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano lo sciatore rimasto coinvolto in un brutto incidente avvenuto sulle piste altoatesine nel corso della mattinata di ieri, venerdì 13 febbraio. L'allarme è scattato intorno alle 10:40 nei pressi del rifugio Scotoni, in Alta Badia. Secondo quanto ricostruito, lo sciatore sarebbe precipitato da un ripido pendio durante un fuoripista. Oltre a lui, non risulterebbero altre persone coinvolte. Lo sciatore è stato recuperato dall'elicottero di soccorso Pelikan 2, in collaborazione con il soccorso piste, ed è stato quindi ricoverato nell'ospedale del capoluogo altoatesino con un politrauma.