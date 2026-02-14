Pozzo Gemini 1 Legacoop Sicilia | Serve trasparenza e tutela per le marinerie

Legacoop Sicilia denuncia che il pozzo Gemini 1, situato tra Licata e Gela, potrebbe passare da esplorativo a produzione, causando timori tra le marinerie locali. La cooperativa evidenzia la mancanza di informazioni chiare e chiede maggiore trasparenza e protezione per i pescatori che operano in quella zona. Un esempio concreto è il rischio di danneggiare le attività di pesca tradizionale, che rappresentano il sostentamento di molte famiglie.

Legacoop agroalimentare e pesca Sicilia e Legacoop Sicilia esprimono forte preoccupazione per le notizie sulla possibile riconversione del pozzo Gemini 1, da esplorativo a pozzo di produzione, situato al largo della costa tra Licata e Gela. L’ipotesi progettuale, ancora in fase di definizione, ha suscitato allarme tra le cooperative della marineria licatese e tra gli operatori della pesca professionale, per le potenziali ricadute economiche e ambientali che l’intervento potrebbe determinare. Le organizzazioni cooperative chiedono massima trasparenza e pieno coinvolgimento istituzionale, sottolineando che ogni decisione sulle attività energetiche offshore deve essere preceduta da un confronto con le rappresentanze delle marinerie, gli enti locali e le istituzioni regionali e nazionali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

