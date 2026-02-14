Porti italiani tra spartizione politica e polemiche | il caso Trieste

La gestione dei porti italiani diventa motivo di scontro tra i partiti di governo, con Trieste al centro delle polemiche. I rappresentanti politici si sono accordati sulla distribuzione dei ruoli, scegliendo i segretari generali senza rispettare le indicazioni dei nuovi presidenti. A Trieste, questa prassi ha portato a tensioni tra le forze politiche, che si sono già fatte sentire pubblicamente.

La lottizzazione delle autorità portuali italiane non conosce sosta. Dopo essersi divisi à la Cencelli le nomine dei presidenti i partiti della coalizione di governo sono passati bellamente a spartirsi anche i segretari generali, che dovrebbero essere invece indicati autonomamente dai neo-presidenti. Il primo test è andato in buca a Venezia dove a un presidente, Matteo Gasparato, in quota FdI è stato abbinato un segretario generale, Roberto Mantovanelli, di matrice Lega. A Trieste era previsto, a parti scambiate, il replay ma Fratelli d’Italia ha esagerato e ha indicato per la carica di segretario generale un militare di carriera, Gianluca Civitarese, capitano di fregata della Marina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

