Il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha assunto la guida della commissione Politiche del mare dell’Anci dopo essere stato nominato presidente lo scorso venerdì 13 febbraio 2026. La scelta arriva in un momento in cui il settore portuale italiano sta affrontando numerose sfide, tra cui il potenziamento delle infrastrutture e la sostenibilità ambientale. Terrile, che già si occupa delle questioni legate al porto nella sua città, ora avrà un ruolo più ampio nel rappresentare le esigenze dei comuni italiani nel settore marittimo.

Genova Guida le Politiche Portuali: Terrile alla Presidenza della Commissione Anci. Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, è stato nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare, demanio marittimo e porti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) lo scorso venerdì 13 febbraio 2026. La nomina rafforza il ruolo di Genova nel panorama nazionale della blue economy e segna un riconoscimento dell’importanza dei Comuni nelle decisioni strategiche per il settore portuale. Un Riconoscimento per Genova e per la Blue Economy. La scelta di Anci di affidare a Terrile la guida di questa commissione cruciale è arrivata dopo un periodo di valutazioni interne e di confronto tra le candidature.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della Commissione permanente politiche del mare, demanio marittimo, porti di ANCI; Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mare; Il vicesindaco Terrile alla guida della commissione Anci su mare e porti: Genova strategica nella blue economy; Porto di Genova, Assarmatori farà ricorso al Tar contro la tassa d'imbarco del Comune per crociere e traghetti.

COMUNE DI GENOVA * : «IL VICESINDACO TERRILE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANCI SU POLITICHE DEL MARE E PORTI, RICONOSCIMENTO STRATEGICO PER LA BLUE ECONOMY»Genova, 13 feb. – Il vicesindaco di Genova e assessore ai Rapporti Porto-Città, Alessandro Terrile, è stato nominato presidente della commissione permanente ... agenziagiornalisticaopinione.it

Anci, il vicesindaco di Genova Terrile nominato presidente della commissione portiAnci, il vicesindaco di Genova Terrile nominato presidente della commissione Porti ... msn.com

Oggi porto a casa un’emozione che resterà nel cuore. Grazie al vicesindaco di Manerba del Garda, Luca Beltrami, per avermi invitata a vivere insieme la gara di discesa di Giovanni Franzoni e dei nostri Azzurri, alle Milano-Cortina 2026, nel palazzetto facebook