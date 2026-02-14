Politano e Spinazzola titolari; Buongiorno ritorna in campo da subito

Politano e Spinazzola sono stati schierati titolari nella partita tra Napoli e Roma, dopo aver recuperato dagli infortuni. La loro presenza in campo ha contribuito a rafforzare l’attacco e la fascia laterale della squadra. Buongiorno, invece, si è rimesso subito in gioco, tornando a disposizione del tecnico dopo un periodo di inattività. La scelta di inserirli dall’inizio ha cambiato le dinamiche della partita, portando maggiore vivacità sulle rispettive corsie.

Ultime Notizie SSC Napoli: Le Scelte di Formazione per Napoli-Roma. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra sulle scelte di formazione che Antonio Conte potrebbe adottare in vista della sfida tra SSC Napoli e Roma. Con l'incontro che si avvicina, si intensificano le speculazioni sulle tattiche e i giocatori che scenderanno in campo. Beukema in Campo. Nel match precedente contro il Como, Beukema ha mostrato prestazioni non indifferenti. Il giovane difensore ha realizzato un cross che, sebbene non sia riuscito a trovare un compagno pronto a colpire, ha dimostrato un'abilità nel gioco sulle fasce.

Gennaro Gattuso ha scelto il ristorante Parker’s di Napoli per incontrare sei giocatori del Napoli, tra cui Buongiorno e Di Lorenzo.

Due calciatori dell'Italia, Spinazzola e Politano, si candidano per una maglia a Udine, spingendo anche Vergara e Lucca, desideroso di riscattarsi da ex.

