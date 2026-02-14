Polemica aperta nel dopo ponte La Provincia ora fermi i Tir lungo la via del Morianese

L’ex presidente di Gesam, Daniele Rossi, ha denunciato che i camion continuano a passare lungo la via del Morianese nonostante il nuovo ponte sia stato completato e aperto al traffico. Rossi sostiene che la presenza dei tir crea problemi di sicurezza e di traffico, e invita le autorità a intervenire subito per bloccare i mezzi pesanti lungo quella strada. La sua richiesta nasce dalla constatazione che, nonostante la struttura sia funzionante, i camion non si sono ancora fermati. Un dettaglio concreto: i controlli sulla via del Morianese sono ancora insufficienti, e Rossi chiede azioni immediate.

"Il Ponte c'è, è bello e funziona. A questo punto facciamolo sapere anche ai camionisti". L'invito arriva dall'ex presidente di Gesam che sollecita un provvedimento che a questo punto ritiene necessario: togliere i tir dalla via di Moriano. "Quando, da consigliere comunale, mi occupai della situazione viabilità nel Morianese, fu evidente che l'unica possibilità di togliere il problema del traffico pesante dalla zona fosse attraverso la realizzazione di un nuovo Ponte sul Serchio – dice l'ex consigliere, ai tempi della Giunta Fazzi, Stefano Bei – con il conseguente divieto di transito ai TIR della Via di Moriano".