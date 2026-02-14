Pixel 10a specifiche e prezzo confermati nell’ultimo leak

Un nuovo leak rivela le specifiche e il prezzo del Google Pixel 10a, confermando le anticipazioni fatte nelle scorse settimane. Secondo le fonti, il telefono sarà dotato di un display OLED da 6,2 pollici e una fotocamera principale da 12 megapixel, con un prezzo di partenza di circa 500 euro. La presentazione ufficiale è prevista per il 18 febbraio 2026, e l’azienda ha già iniziato a spedire inviti ai clienti interessati.

questo approfondimento presenta le principali caratteristiche del google pixel 10a, in vista della data di rilascio fissata al 18 febbraio 2026. il dispositivo mostra un look aggiornato e una serie di migliorie mirate a durabilità, velocità e longevità software. le indiscrezioni provenienti da fonti retail hanno delineato una scheda tecnica molto vicina al modello precedente, con alcuni aggiornamenti rilevanti in display, ricarica e aggiornamenti di sistema. specifiche complete del google pixel 10a. l' annunciato pixel 10a punta a consolidare la linea entry-level con una configurazione solida: resta la coppia Tensor G4 e 8 GB di RAM, accompagnati da un display P-OLED da 6,3? con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.