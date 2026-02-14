Piscina Stadio Collana e polemica tariffe | il botta e risposta

Emanuele Papa, consigliere municipale del Vomero Arenella, ha criticato le tariffe della piscina dello Stadio Collana, definendola ora accessibile a pochi invece che a tutti. La sua denuncia arriva dopo aver scoperto che i prezzi sono aumentati, rendendo difficile l’accesso alle famiglie con redditi bassi. La questione diventa ancora più urgente considerando che molti cittadini avevano sperato di poter usufruire di questa struttura pubblica.

Sulla piscina dello Stadio Collana torna la polemica tariffe. " Altro che sport per tutti – attacca Emanuele Papa, consigliere municipale del Vomero Arenella – è diventata una piscina per pochi. Prezzi alti, impostazione privatistica e totale assenza di una vera funzione sociale". Al consigliere della Lega rispondono ambienti del Coni: "Assolutamente no, i prezzi sono in linea con il mercato delle strutture nel circondario". L'impianto, di proprietà della Regione Campania, è gestito appunto dal Coni, in forza di una convenzione con l'Arus, l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport.