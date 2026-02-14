Pisa sconfitto in casa dal Milan | 1-2 Prodezza di Modric Pagelle

Il Pisa ha perso 1-2 contro il Milan, a causa di un gol di Loftus Cheek nel primo tempo. Luka Modric ha deciso la partita con un suo tiro da fuori area. Nel primo tempo, i padroni di casa si sono difesi bene e hanno avuto un’opportunità importante, ma sono stati sconfitti dalla rete avversaria.

PISA – Vittoria preziosa per il Milan che batte il Pisa grazie a un gran gol di Modric a poco meno di 10 minuti dal termine. Nel primo tempo la squadra di Hiljemark si chiude bene, ha la miglior chance ma poi va sotto con il gol di Loftus Cheek. Nella ripresa Fullkrug entra e sbaglia un rigore. Loyola trova un pari prezioso, ma poi una magia di Modric regala tre punti al Milan. Nel recupero espulso Rabiot. Dopo un'iniziale fase di studio, gli ospiti si ritagliano la prima occasione al 10' con un colpo di testa di Rabiot, che termina sul fondo. Al 17' Modric disegna una traiettoria insidiosa su calcio di punizione, che Nicolas riesce ad allontanare in qualche modo.