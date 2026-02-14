Pisa-Milan Nicolas non ci sta | Abbiamo fatto una buona gara

Nicolas, difensore del Pisa, si è lamentato dopo la sconfitta contro il Milan, accusando la squadra di aver giocato bene nonostante il risultato negativo. La partita si è disputata al campo di Pisa, dove il giocatore ha sottolineato come i suoi abbiano messo in campo impegno e determinazione, anche se alla fine il punteggio non li ha premiati.

Nicolas, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Un giudizio sulla partita: "C'è rammarico perché abbiamo fatto una buona gara. Ovvio che dobbiamo migliorare, soprattutto sull'aspetto dell'attenzione, soprattutto alla fine, anche perché un punto ci avrebbe aiutato anche a livello morale. Tornare titolare è stata una grande emozione". Quando ha saputo che avrebbe giocato: "Ho saputo ieri, l'altro ieri che avrei giocato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), l’allenatore rossonero Allegri ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando l'importanza di migliorare la fase difensiva e ribadendo l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica.

