Athekame si distingue nella partita tra Pisa e Milan, conquistando un voto di 6,5 grazie alla sua grinta e sicurezza in campo. Tramoni invece passa inosservato e si guadagna un 5, senza incidere sulla manovra della squadra. Bartesaghi si impegna con attenzione e mantiene la concentrazione, mentre Ricci porta un tocco di qualità nel centrocampo. Fofana invece commette errori frequenti, compromettendo alcune azioni dei suoi.

Bartesaghi diligente e senza sbavature, Ricci aggiunge qualità al palleggio, Fofana sbaglia quasi tutto. Canestrelli non riesce a fermare Modric, Touré non si fa sorprendere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa-Milan, le pagelle: Athekame senza paura, 6,5. Tramoni non si vede: 5

