Pisa-Milan 1-2 Giaccherini | Modric ha preso per mano la squadra e l’ha portata alla vittoria
Emanuele Giaccherini ha osservato che Modric ha preso in mano la squadra e l’ha condotta alla vittoria nel match tra Pisa e Milan, terminato 1-2. Durante il post partita su 'DAZN', l’ex calciatore ha sottolineato come il centrocampista croato abbia dato ritmo e sicurezza ai rossoneri, contribuendo a ribaltare il risultato all’interno di una partita difficile.
Partita vera, sporca e combattuta, ma il Milan esce da Pisa con una vittoria pesantissima. Loftus-Cheek la sblocca, Loyola riporta tutto in equilibrio, poi all’86’ sale in cattedra Luka Modric: incursione da campione e 2-1 che fa esplodere il popolo rossonero. Espulso Rabiot nel finale dopo aver protestato a seguito di un'ammonizione. Al termine del match è arrivato il commento di Emanuele Giaccherini durante il post-partita della diretta di 'DAZN'. Vediamo, di seguito, il suo commento sulla prestazione del Milan nella sfida della 'Cetilar Arena' "Modric si è preso in mano la squadra e ha portato il Milan alla vittoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Zazzaroni non ha dubbi: «Senza Modric una squadra monca. E per gennaio Allegri ha una certezza»
“La mia Tesla ha preso fuoco mentre era in garage e l’incendio ha distrutto tutta la nostra casa. Dio mi ha svegliato in tempo, la sua mano ci ha salvato la vita”: la storia di Mina Raky
Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.
Argomenti discussi: Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; I precedenti di Pisa-Milan; Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.
Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirinoDopo aver saltato la partita con il Como, i rossoneri ricuciono le distanze con i nerazzurri, passando all'Arena Garibaldi grazie al fenomeno croato ... corrieredellosport.it
Pisa-Milan 1-2: video, gol e highlightsIn attesa del recupero con il Como e della sfida tra Inter e Juve, il Milan accorcia sui nerazzurri grazie alla sofferta vittoria di Pisa. La squadra di Allegri fatica nel primo tempo ma riesce a sblo ... sport.sky.it
Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook
LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com