Pisa-Milan 1-2 Giaccherini | Modric ha preso per mano la squadra e l’ha portata alla vittoria

Emanuele Giaccherini ha osservato che Modric ha preso in mano la squadra e l’ha condotta alla vittoria nel match tra Pisa e Milan, terminato 1-2. Durante il post partita su 'DAZN', l’ex calciatore ha sottolineato come il centrocampista croato abbia dato ritmo e sicurezza ai rossoneri, contribuendo a ribaltare il risultato all’interno di una partita difficile.