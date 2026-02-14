La Pinacoteca Civica accoglie due nuove opere provenienti da importanti musei, dopo che un accordo tra istituzioni ha permesso il loro prestito. La decisione di esporre

Due capolavori del Rinascimento impreziosiscono da oggi la Pinacoteca Civica. Sono "L’ Annunciazione Malchiostro " di Tiziano e il " Ritratto del balestriere Battista di Rocca Contrada " di Lorenzo Lotto, due prestiti di eccezionale rilievo, provenienti rispettivamente dal Duomo di Treviso e dai Musei Capitolini di Roma. Oggi e domani l’ingresso sarà gratuito per tutti: un motivo in più per visitare la splendida collezione intitolata a Francesco Podesti. Le due opere capolavori sono il focus di altrettante mostre studio allestite in due parti distinte del museo. L’Annunciazione di Lotto resterà ad Ancona non fino al 29 marzo, come inizialmente previsto, ma fino a luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pinacoteca, valzer di prestiti. Due nuove opere di Tiziano e Lotto: "Capolavori del Rinascimento"

Il Comune di Como annuncia l’arrivo di nuove opere di Ico Parisi presso la Pinacoteca, grazie a una recente donazione.

Cambio orari! Dalla prossima settimana il Museo sarà aperto il sabato e la domenica ore 10.00-18.00. Saranno come sempre visitabili la Collezione Troubetzkoy, la Pinacoteca e la mostra "Alla Riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy" facebook