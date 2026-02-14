Colin, noto attore britannico interpretato da Harry Melling, ha deciso di cantare le canzoni di Natale in un pub inglese, attirando l’attenzione dei clienti. La scelta di esibirsi durante una serata dedicata alle freccette ha trasformato l’atmosfera, portando un tocco di allegria e sorpresa tra gli appassionati di questo gioco. Melling, che molti ricordano per il ruolo di Dudley Dursley in Harry Potter, ha dedicato il pomeriggio alle melodie natalizie, creando un momento insolito nel locale.

Galeotte sono le freccette. Nel pub inglese Colin – l’attore Harry Melling che nell’ormai lontano ciclo di film di Harry Potter era il cugino grasso e bullo Dudley Dursley – canta le canzoni di Natale. In quartetto vocale, con la giacca a righe colorate e i capelli lunghi sotto la paglietta. Attira l’attenzione del motociclista Ray, in tuta di pelle che sembra non togliersi mai. Apre la cerniera quanto basta per un po’ di sesso, in piedi e in strada, con il subito sottomesso Colin, che prova anche a leccargli gli stivali ma si capisce che non è pratico. Passa la giornata dando multe, vive con i genitori; la mamma malata di cancro vorrebbe vederlo sistemato prima della dipartita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pillion Trailer #1 (2026)

