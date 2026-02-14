Pietro Sighel che ingiustizia! Steso nei 1500 metri | il motivo del mancato ripescaggio

Da oasport.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Sighel non si qualifica ai Giochi di Milano Cortina 2026 a causa di un errore nelle qualificazioni. Dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista, il suo percorso si interrompe bruscamente nei 1500 metri. Durante la gara, ha sbagliato un sorpasso e ha finito per cadere, perdendo così il diritto di avanzare. La sua corsa si è rivelata difficile fin dall’inizio, con molti sorpassi e contatti sul ghiaccio di Milano.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non hanno più sorriso a Pietro Sighel, una delle punte di diamante dell’Italia nello short track: prima la squalifica nei quarti di finale dei 1000 metri per aver tagliato la strada a un avversario nella parte iniziale del turno, procurandone la caduta (era il numero 1 del ranking mondiale e partiva tra i grandi favoriti per la vittoria); oggi la grande delusione nei quarti di finale dei 1500 metri, al termine di una prova decisamente convulsa sul ghiaccio di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

pietro sighel che ingiustizia steso nei 1500 metri il motivo del mancato ripescaggio

© Oasport.it - Pietro Sighel, che ingiustizia! Steso nei 1500 metri: il motivo del mancato ripescaggio

Short track, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sul podio nei 1500 metri a Danzica! Vince Dandjinou

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Fontana d’oro nei 1500 metri! Bronzo per Sighel

Segui la diretta degli Europei 2026 di short track, con aggiornamenti sui risultati e le principali gare.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Pensioni 2026/ Divari tra giovani e anziani a parità d'età lavorativa.

pietro sighel che ingiustiziaChi è Pietro Sighel, autore di un’esultanza che è già storia/ Ha una compagna? (12 febbraio 2026)Pietro Sighel, chi è colui che ha regalato una cartolina storica all'Italia in queste Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ha una compagna? Tutte le notizie ... ilsussidiario.net