Pietro Sighel che ingiustizia! Steso nei 1500 metri | il motivo del mancato ripescaggio

Pietro Sighel non si qualifica ai Giochi di Milano Cortina 2026 a causa di un errore nelle qualificazioni. Dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista, il suo percorso si interrompe bruscamente nei 1500 metri. Durante la gara, ha sbagliato un sorpasso e ha finito per cadere, perdendo così il diritto di avanzare. La sua corsa si è rivelata difficile fin dall’inizio, con molti sorpassi e contatti sul ghiaccio di Milano.

Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non hanno più sorriso a Pietro Sighel, una delle punte di diamante dell'Italia nello short track: prima la squalifica nei quarti di finale dei 1000 metri per aver tagliato la strada a un avversario nella parte iniziale del turno, procurandone la caduta (era il numero 1 del ranking mondiale e partiva tra i grandi favoriti per la vittoria); oggi la grande delusione nei quarti di finale dei 1500 metri, al termine di una prova decisamente convulsa sul ghiaccio di Milano.