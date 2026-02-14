Picchiarono un coetaneo alla stazione | indagati cinque minori

Da salernotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque minorenni sono sotto indagine dopo aver partecipato a una spedizione punitiva contro un coetaneo alla stazione ferroviaria della città, un episodio che si è verificato alcuni mesi fa. I ragazzi avrebbero circondato e picchiato il giovane, provocandogli diverse ferite. La Procura per i minorenni sta raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e identificare tutti i responsabili.

Nei giorni scorsi i presunti responsabili sono stati ascoltati dagli investigatori, accompagnati dai genitori e dai legali di fiducia Spedizione punitiva ai danni di un coetaneo, scattano le indagini della Procura per i minorenni. Sono cinque i ragazzini finiti nel registro degli indagati per l’aggressione avvenuta nei mesi scorsi nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, dove un giovane sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di pari al culmine di una lite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il branco avrebbe raggiunto la vittima nell’area dello scalo, colpendola con calci e pugni e provocandole ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure dei sanitari.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Litiga con un coetaneo davanti alla stazione, 16enne preso a pugni fino a perdere i denti a Treviso

Un confronto tra due ragazzi di 16 anni davanti alla stazione di Treviso si è concluso con un episodio di violenza nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre.

Mamma e figlia morte per intossicazione alla vigilia di Natale a Campobasso, indagati cinque medici

Una famiglia di Campobasso è stata colpita da una tragedia alla vigilia di Natale, con mamma e figlia morte per intossicazione.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Perquisizioni a tappeto dei carabinieri nel Parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e nei rioni 219 di Brusciano e Marigliano, trovate armi e droga; Napoli San Giovanni 41enne arrestato con cocaina.

Picchiano un coetaneo fuori da scuola. Denunciati due ragazziniNei giorni scorsi, i carabinieri di Bassano del Grappa a conclusione di una serie di indagini, hanno segnalato alla Procura per i Minorenni di Venezia due ... ecovicentino.it

picchiarono un coetaneo allaRagazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni: calci e pugni all'uscita da scuolaPrima le minacce, poi l’attesa fuori da scuola. In pochi giorni la quotidianità di uno studente appena adolescente di Bassano del Grappa ... msn.com