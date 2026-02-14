Picchiarono un coetaneo alla stazione | indagati cinque minori

Cinque minorenni sono sotto indagine dopo aver partecipato a una spedizione punitiva contro un coetaneo alla stazione ferroviaria della città, un episodio che si è verificato alcuni mesi fa. I ragazzi avrebbero circondato e picchiato il giovane, provocandogli diverse ferite. La Procura per i minorenni sta raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e identificare tutti i responsabili.

Nei giorni scorsi i presunti responsabili sono stati ascoltati dagli investigatori, accompagnati dai genitori e dai legali di fiducia Spedizione punitiva ai danni di un coetaneo, scattano le indagini della Procura per i minorenni. Sono cinque i ragazzini finiti nel registro degli indagati per l'aggressione avvenuta nei mesi scorsi nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, dove un giovane sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di pari al culmine di una lite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il branco avrebbe raggiunto la vittima nell'area dello scalo, colpendola con calci e pugni e provocandole ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure dei sanitari.