A Bondeno, oggi Piazza Garibaldi si trasforma perché si celebra San Valentino. La città allestisce un angolo speciale con la scritta ‘Love’, invitando le coppie a scattare selfie ricordo. La piazza diventa un punto di incontro per chi vuole condividere un momento romantico tra le vie del centro.

Non è solo una data sul calendario, ma una metamorfosi urbana. Bondeno si prepara oggi a celebrare San Valentino trasformando il suo "salotto buono", Piazza Garibaldi, in un set fotografico a cielo aperto dove i protagonisti sono i cittadini e i loro sentimenti. Al centro della scena troneggia una maestosa installazione: la scritta " LOVE ". Non un semplice arredo, ma una dichiarazione d’intenti posizionata in un punto centralissimo e facilmente raggiungibile, pronta a diventare lo sfondo ideale per l’immancabile selfie di coppia. L’opera promette di diventare il polo d’attrazione non solo per i residenti, ma anche per i visitatori dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Garibaldi per gli innamorati. Un selfie sotto la scritta ’Love’

Sabato 14 febbraio, nel centro storico di Cortona, si svolge “We Love Cortona”, un evento dedicato agli innamorati.

In piazza la settimana dell’amore. Una foto con ’l’anima gemella’A Bondeno è partita la settimana dell’amore per celebrare San Valentino. Fino a domenica 15, infatti, in piazza Garibaldi ... ilrestodelcarlino.it

Programma del 14 FEBBRAIO de Valtellina Winter Events – Sondrio (SO) San Valentino di festa tra sfilate, street food e show! Piazza Garibaldi – Sondrio dalle 15:00 – Partenza Carnevale dei Ragazzi dall’Oratorio San Rocco ore 16:00 – Arrivo in Pia facebook