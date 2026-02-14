PIANETA BASKET Bonamico il ’Marine’ Storia di una carriera senza compromessi

Il nome di Marco Bonamico torna sulle pagine dei giornali perché il suo nuovo libro, “Professione Marine”, è arrivato in libreria il 28 gennaio. La pubblicazione racconta la sua carriera nel basket, evidenziando le scelte ferme e il carattere deciso di un giocatore che ha sempre dato tutto sul campo. Il volume, scritto da Alberto Bortolotti e Marco Tarozzi, approfondisce anche alcuni momenti meno noti della sua vita sportiva, come le sfide affrontate durante le stagioni più difficili.

È in libreria dal 28 gennaio Professione “Marine”, il libro dedicato a Marco Bonamico firmato da Alberto Bortolotti e Marco Tarozzi (Minerva, 160 pp. 15€), inserito nella collana “In alto stat Virtus” della SEF Virtus, giunta al suo quinto volume. Gli autori raccontano Marco Bonamico, scomparso qualche mese fa, attraverso un ritratto intenso, corale e profondamente umano, restituendo la figura di uno dei protagonisti più carismatici della pallacanestro italiana. I compagni lo avevano soprannominato “Il Marine” per le sue grandi doti atletiche. Ma Bonamico è stato anche un uomo libero, generoso, spesso controcorrente, capace di incarnare uno sport fatto di passione, sacrificio e identità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.netImmagine generica

Marco Bonamico. Il campione dei canestri di ’Professione Marine’

Targa e foto a due passi dal PalaDozza. Bonamico, un albero per ricordare il Marine

