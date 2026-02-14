Perplexity ai chatbot nel browser del samsung galaxy

Perplexity ha integrato una nuova funzione nel browser del Samsung Galaxy, causando grande interesse tra gli utenti. Negli ultimi giorni si parla di un aggiornamento di One UI 9, che dovrebbe essere basato su Android 17, e che porterà questa novità. La modifica mira a migliorare l’esperienza di navigazione, offrendo strumenti più avanzati per l’assistenza e la ricerca direttamente nel browser. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi Samsung.

nelle settimane recenti emergono indiscrezioni su una possibile evoluzione di One UI 9, basata su Android 17, con l'introduzione di una nuova funzione nel browser di Samsung. le informazioni, provenienti da una build iniziale e dall'analisi di fonti specializzate, delineano un quadro su cosa potrebbe cambiare nell'esperienza quotidiana degli utenti. one ui 9 e la funzione ask ai in samsung internet. secondo una prima build trapelata, One UI 9 si allinea alla lineup estiva dei dispositivi pieghevoli e potrebbe includere una versione potenziata del browser proprietario con una nuova funzione chiamata Ask AI per Samsung Internet.