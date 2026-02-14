Perinaldo bimba di due anni trovata senza vita | indagini per omicidio preterintenzionale e ritardo nell’allarme

A Perinaldo, una bambina di due anni è stata trovata senza vita, dopo che i genitori hanno chiamato i soccorsi troppo tardi. Le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio preterintenzionale e ritardo nell’allarme, mentre gli investigatori esaminano dettagli come le condizioni del luogo e le testimonianze dei vicini. La comunità si chiede cosa sia successo davvero in quei momenti.

Perinaldo, il giallo di Beatrice: indagini a tappeto sulla morte della bimba di due anni. Una tragedia ha sconvolto la comunità di Perinaldo, in provincia di Imperia. Beatrice, una bambina di due anni, è stata trovata senza vita nella notte tra lunedì e martedì 9 febbraio. La madre, Manuela Aiello, è stata arrestata mentre il compagno, Emanuel Iannuzzi, è indagato per omicidio preterintenzionale. La Procura di Imperia ha disposto il sequestro dell'abitazione occupata abusivamente da Iannuzzi, dove la bambina sarebbe deceduta. La scoperta e l'allarme tardivo. L'allarme è scattato solo alle 8:30 del mattino di lunedì, quando Manuela Aiello ha contattato il 118 dalla sua abitazione a Montenero di Bordighera.