Peregrinatio della reliquia di San Francesco a Boccaleone

A Boccaleone, il passaggio della reliquia di San Francesco ha attirato molti fedeli, che si sono radunati per venerarla. La reliquia, un pezzo di cingolo, ha suscitato emozioni profonde tra i partecipanti, desiderosi di rinnovare la propria fede. La scena si è svolta nel rispetto della tradizione, con le persone che hanno pregato e toccato il sacro oggetto con devozione.

LA PREGHIERA. Un semplice pezzo di cingolo, il passaggio delle reliquia di Francesco, un dono per cui dire grazie e ravvivare la fede. A Bergamo è in programma nel monastero delle Clarisse a Boccaleone in Via Lunga, 20 tra il 14 e il 15 febbraio la Peregrinatio della reliquia di San Francesco. La reliquia del cordone di san Francesco è un frammento della corda che il Santo usava per cingere la vita del suo saio, un simbolo della sua regola evangelica e della sua conformità a Cristo. Sabato 14 febbraio ore 17.30: Accoglienza, Vespriore 20.45: Veglia di preghiera Domenica 15 febbraio ore 6.45: Lodiore 7.