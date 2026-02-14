Perde la roulotte l’abbandona per strada e provoca un incidente

Venerdì 13, un automobilista ha abbandonato la sua roulotte sulla strada, causando un incidente a Cerano. La roulotte si è staccata dal veicolo e si è fermata sulla SP4, poco prima della rotatoria verso Cassolnovo. L'automobilista non si è fermato, lasciando l’auto e la roulotte sulla carreggiata. La roulotte ha causato un tamponamento tra due auto che sopraggiungevano poco dopo, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La polizia sta ancora cercando il proprietario del mezzo.

Rocambolesco incidente, per fortuna senza feriti, causato da una roulotte abbandonata. È successo poco dopo le 10 di venerdì 13, quando un automobilista ha perso la roulotte che trainava sulla SP4 a Cerano, vicino della rotatoria che conduce verso Cassolnovo, e se ne è andato. Una vettura proveniente dal senso opposto di marcia, nel tentativo di evitare l'impatto frontale con la roulotte ha urtato un autoarticolato che trasportava bio-carburante, provocando una fuoriuscita di olio dal motore sulla carreggiata; non si sono registrati feriti. Sul posto i carabinieri di Trecate, in collaborazione con la polizia locale di Cerano ed una pattuglia della polizia stradale per la gestione della viabilità.