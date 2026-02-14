Microsoft organizza un webinar gratuito per mostrare come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare l’apprendimento. Il fatto è che questa tecnologia permette di creare percorsi più creativi, personalizzati e accessibili, offrendo agli insegnanti nuovi strumenti pratici da usare in classe. Durante l’evento, si vedranno esempi concreti di come l’IA può adattarsi alle esigenze di ogni studente, migliorando l’esperienza educativa.

L’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. In questo video, frutto di una registrazione di un webinar in collaborazione con Microsoft, scopriremo come l’AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. In un’ora di esempi concreti e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft. Il Webinar gratuito; I divari di genere nei percorsi Stem in un mondo sempre più tecnologico; Scuola ed intelligenza artificiale: una conversazione con Myca lee; Oltre il singolo episodio: leggere il bullismo e il cyberbullismo.

