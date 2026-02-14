Perché Putin guarda al partito di Vannacci

Il presidente russo Vladimir Putin si interessa al partito di Vannacci, perché vede nelle sue posizioni un possibile alleato politico. Nei suoi ultimi incontri, Putin ha mostrato interesse per le idee di Vannacci, che si oppongono alla linea tradizionale della Lega. Questa attenzione nasce anche dall’intenzione di rafforzare i legami con movimenti che condividono una visione più sovranista e conservatrice. Un esempio concreto: gli incontri tra i rappresentanti dei due fronti si sono intensificati negli ultimi mesi.

Caro Direttore, consenta di svolgere alcune riflessioni riguardanti le possibili implicazioni future della scissione dalla Lega messa in atto da Vannacci. Il punto di partenza è costituito da una constatazione: Putin non ha alcuna intenzione di fare una pace ragionevole con l’Ucraina. O nella sostanza Zelensky si arrende, o continua la guerra. La conseguenza di questa scelta è quella di una guerra ibrida volta specialmente a disintegrare l’Unione Europea, sostenendo le forze più di destra che sono anche le più filo-putiniste ed esercitando il massimo di contrapposizione a quelle che sostengono in modo più coerente Zelensky e l’Ucraina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Vannacci si presenta a Strasburgo e ribadisce il suo sostegno all'estrema destra tedesca di Afd.

L'ex esponente di Fratelli d'Italia, Pozzolo, ha deciso di aderire al partito di Vannacci.

