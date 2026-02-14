Perché alle Olimpiadi tutti si scambiano le spillette?

Luiz ha partecipato a cinque Olimpiadi, e questa sua esperienza lo porta a conoscere bene l'usanza di scambiare spillette tra gli atleti. Durante le competizioni a Milano-Cortina, ha visto molti colleghi condividere queste piccole memorabilia, un gesto che rafforza i legami tra le nazioni. Un esempio concreto è stato il momento in cui ha scambiato una spillette con un atleta giapponese, creando un ricordo tangibile di questa edizione.

Per Luiz, quella di Milano-Cortina è la quinta Olimpiade. Si può dire che l’atmosfera a cinque cerchi è qualcosa di estremamente familiare per lui. Ma, come in molti avrete pensato, non è un atleta. Non fa nemmeno parte di una delegazione di qualche federazione. Eppure, a modo suo, è uno dei protagonisti di queste Olimpiadi invernali 2026: o meglio, uno tra gli interpreti migliori di una mania che ha contagiato Milano ai tempi delle Olimpiadi. Stiamo parlando del pin trading: il collezionismo delle spillette olimpiche. Se nel Ventunesimo secolo il collezionismo – o per meglio dire, l'iper-collezionismo – è diventato un consumo vero e proprio, per certi versi un tratto culturale, quello relativo alle spillette olimpiche conserva molto del suo spirito originario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il cibo degli atleti sta attirando molta attenzione.

Durante i primi tre giorni di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono stati assegnati appena diciotto titoli su un totale previsto molto più alto.

Tutti pazzi per le spille olimpiche, è pins mania al The Peak Coca-Cola

