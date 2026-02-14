Perché alle Olimpiadi tutti si scambiano le spillette?
Luiz ha partecipato a cinque Olimpiadi, e questa sua esperienza lo porta a conoscere bene l'usanza di scambiare spillette tra gli atleti. Durante le competizioni a Milano-Cortina, ha visto molti colleghi condividere queste piccole memorabilia, un gesto che rafforza i legami tra le nazioni. Un esempio concreto è stato il momento in cui ha scambiato una spillette con un atleta giapponese, creando un ricordo tangibile di questa edizione.
Per Luiz, quella di Milano-Cortina è la quinta Olimpiade. Si può dire che l’atmosfera a cinque cerchi è qualcosa di estremamente familiare per lui. Ma, come in molti avrete pensato, non è un atleta. Non fa nemmeno parte di una delegazione di qualche federazione. Eppure, a modo suo, è uno dei protagonisti di queste Olimpiadi invernali 2026: o meglio, uno tra gli interpreti migliori di una mania che ha contagiato Milano ai tempi delle Olimpiadi. Stiamo parlando del pin trading: il collezionismo delle spillette olimpiche. Se nel Ventunesimo secolo il collezionismo – o per meglio dire, l'iper-collezionismo – è diventato un consumo vero e proprio, per certi versi un tratto culturale, quello relativo alle spillette olimpiche conserva molto del suo spirito originario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Cosa mangiano gli atleti alle Olimpiadi, e perché tutti ne parlano
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il cibo degli atleti sta attirando molta attenzione.
Perché è scoppiato un caso medaglie alle Olimpiadi e perché si sono rotte? La Zecca corre ai ripari
Durante i primi tre giorni di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono stati assegnati appena diciotto titoli su un totale previsto molto più alto.
Tutti pazzi per le spille olimpiche, è pins mania al The Peak Coca-Cola
Argomenti discussi: Perchè gli atleti sfilano alla Cerimonia di Apertura? Significato e com'è nata la parata dei Paesi alle Olimpiadi; Mensa da record | Cosa mangiano gli atleti alle Olimpiadi, e perché tutti ne parlano; Olimpiadi invernali in città: perché tanti milanesi non si sentono coinvolti; Perché l'Italia non è in testa al medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto più medaglie di tutti.
Nei villaggi olimpici il cibo è carburante, ma anche diplomazia e storytelling. Tra pasta espressa, proteine e porridge importato in valigia, la sfida è doppia: nutrire senza ...Nei villaggi olimpici il cibo è carburante, ma anche diplomazia e storytelling. Tra pasta espressa, proteine e porridge importato in valigia, la sfida è doppia: nutrire senza inciampi e raccontare l’I ... linkiesta.it
Perché le medaglie Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si rompono?Il caso ai Giochi Olimpici italiani: perché le Medaglie vinte si danneggiano? Eccessivo sistema antisoffocamento adottato ... ilsussidiario.net
Tutti gli errori di Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina #propagandalive #olimpiadiInvernali2026 x.com
Tutti gli errori di Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina #propagandalive facebook