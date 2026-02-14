Per il bimbo col cuore bruciato adesso è scontro tra i medici

Il bambino di due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore “bruciato” a causa di gravi danni, e ora i medici si scontrano sulle prossime mosse terapeutiche. La sua condizione resta critica, mentre il piccolo è collegato a un apparecchio che lo tiene in vita. Questa complicazione ha portato i medici a discutere intensamente sulle strategie migliori per salvarlo.

Il piccolo è in condizioni disperate e al suo caso è stata data la priorità qualora ci fosse un nuovo organo disponibile. Non è detto però che la seconda operazione possa essere fatta davvero Sono ore cruciali per la sorte del bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore"bruciato" e che adesso è attaccato a un macchinario per la sopravvivenza. Le sue speranze sono legate alla possibilità di ricevere un nuovo cuore ma mentre è stata aperta un'indagine per chiarire cosa sia accaduto in sala operatoria, c'è un nuovo problema.

Il bambino di Napoli, che aveva ricevuto un cuore danneggiato, si trova nel mezzo di un acceso dibattito tra i medici.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

