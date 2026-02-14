Per il bimbo col cuore bruciato adesso è scontro tra i medici
Il bambino di due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore “bruciato” a causa di gravi danni, e ora i medici si scontrano sulle prossime mosse terapeutiche. La sua condizione resta critica, mentre il piccolo è collegato a un apparecchio che lo tiene in vita. Questa complicazione ha portato i medici a discutere intensamente sulle strategie migliori per salvarlo.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il piccolo è in condizioni disperate e al suo caso è stata data la priorità qualora ci fosse un nuovo organo disponibile. Non è detto però che la seconda operazione possa essere fatta davvero Sono ore cruciali per la sorte del bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore"bruciato" e che adesso è attaccato a un macchinario per la sopravvivenza. Le sue speranze sono legate alla possibilità di ricevere un nuovo cuore ma mentre è stata aperta un'indagine per chiarire cosa sia accaduto in sala operatoria, c'è un nuovo problema.🔗 Leggi su Today.it
Cuore bruciato, ora è scontro tra medici. «Per il Bambin Gesù il bimbo non è trapiantabile, ma al Monaldi vogliono rioperarlo»
Il bambino di Napoli, che aveva ricevuto un cuore danneggiato, si trova nel mezzo di un acceso dibattito tra i medici.
Trapianto cuore “bruciato”, sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo “sta peggiorando”
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.
Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente
Argomenti discussi: Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Ne serve uno nuovo entro 48 ore. L'errore? Scoperto dai giornali; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Bimbo con il cuore guasto primo nella lista trapianti, si cerca anche all’estero.
Bimbo trapiantato col cuore bruciato al Monaldi, l’avvocato: Non è più operabileÈ arrivato il parere dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, richiesto dalla famiglia del bambino napoletano sottoposto a trapianto e finito.. internapoli.it
Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe mortoMauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un bambino ... fanpage.it
Bimbo col cuore “bruciato”, la notizia dall’ospedale è arrivata poco fa (NOTIZIA NEI COMMENTI) facebook
#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com