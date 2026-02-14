Nel 2026, i nati nel 1962 devono affrontare nuove regole per ottenere la pensione. La modifica principale riguarda i requisiti necessari, che sono diventati più stringenti rispetto al passato. Per chi desidera smettere di lavorare a 64 anni, bisogna fare attenzione a rispettare tutte le nuove condizioni imposte dalla legge.

E’ ancora possibile andare in pensione a 64 anni, anche se il quadro normativo è diventato molto più selettivo. Negli ultimi tempi ci sono state delle modifiche legislative che hanno ridotto, in modo esponenziale, il numero dei lavoratori che ambiscono a questa uscita anticipata dal lavoro, rendendo così necessario un controllo attento dei requisiti. Il 2026 resta un anno importante, anche perché pare che ci saranno degli irrigidimenti ancora più grandi nei prossimi anni. Chi può avere la pensione a 64 anni. Il primo elemento importante è il metodo di calcolo, dato che l’accesso è riservato quasi sempre a chi rientra nel sistema contributivo puro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Pensioni 2026, cambia tutto per i nati nel 1962: i requisiti fondamentali per non far bocciare la domanda

A partire dal 2026, si apre la possibilità di accedere alla pensione anticipata tramite l’Ape Sociale.

La Lega ha annunciato che nel 2026 verrà cancellato l'aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici previsto per il 2027, garantendo maggiore stabilità per gli aspiranti pensionati.

