Lollobrigida, originaria di un paese costiero, aveva deciso di lasciare il pattinaggio, ma ora si trova in vetta dopo aver conquistato due medaglie d’oro ai Campionati italiani. La sua vittoria nei 3000 e 5000 metri di velocità sulla pista ha sorpreso molti, diventando la prima donna italiana a raggiungere questi traguardi. Un risultato che dimostra come una scelta possa cambiare tutto, anche quando sembra ormai impossibile.

La Lollo, da due anni e mezzo mamma di Tommy. La Lollo, moglie di Matteo. La Lollo, figlia di Sondre e di Maurizio e sorella di Giulia. La Lollo, pronipote della Lollo: dell’attrice, della diva, di Gina. Il nonno paterno era suo fratello. Poi, la Lollo pattinatrice, all’inizio su rotelle. Campionessa europea, campionessa del mondo e, adesso, campionessa olimpica. Prima donna italiana della velocità in pista lunga a conquistare un titolo a cinque cerchi. Con il sorriso sempre stampato in faccia, le gote arrossate dal freddo del ghiaccio e dal caldo delle emozioni. E quell’inconfondibile inflessione romana che la rende ancora più simpatica di quel che già non sia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pensava di smettere, ora è la regina del pattinaggio: Lollobrigida, la donna di ghiaccio venuta dal mare

Francesca Lollobrigida ha vinto una medaglia d'oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ancora una volta, Francesca Lollobrigida sale sul podio.

