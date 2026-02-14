Penna-taglierino in classe a 13 anni | paura in una scuola di Napoli

Un ragazzo di 13 anni ha portato in classe una penna con una lama di taglierino, scatenando il panico in una scuola di Secondigliano, Napoli. La scoperta è avvenuta durante le verifiche di sicurezza all’ingresso, quando gli insegnanti hanno notato un oggetto sospetto in suo possesso. La scuola ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione in un istituto scolastico di Secondigliano, alla periferia di Napoli, dove un ragazzo di 13 anni è stato trovato in possesso di una penna modificata con una lama di taglierino. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ Istituto Savio Alfieri e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il giovane stava mostrando l’oggetto al compagno di banco quando l’insegnante di matematica e la docente di sostegno hanno notato movimenti sospetti. Avvicinandosi, hanno scoperto che quella che sembrava una normale penna biro era in realtà un’arma artigianale: un tubicino in plastica con all’estremità una punta di taglierino, coperta da un tappo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

