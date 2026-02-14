Il Pisa ha perso contro il Milan 1-2, un risultato che mette in discussione l’atteggiamento dei rossoneri. La squadra di Pioli ha mostrato una mentalità sbagliata, soprattutto nel primo tempo, quando ha concesso troppo spazio agli avversari. Durante la partita, i padroni di casa sono riusciti a segnare un gol che ha complicato la situazione, ma alla fine il Milan è riuscito a conquistare i tre punti.

E alla fine arriva Luka Modric a salvare i rossoneri e decretare Pisa-Milan 1-2: un gol a tempo quasi scaduto, figlio di una sofferenza inaspettata contro l'ultima in classifica. I rossoneri sembravano in controllo della partita, ma alla fine hanno rischiato, di nuovo, di non vincerla. Non per questioni tattiche, come dicono alcuni, o per demeriti di Massimiliano Allegri, che in realtà aveva preparato di nuovo bene la sfida. Il problema è più profondo e rischia di essere un allarme vero e proprio per il finale di stagione. Se si vuole ambire a qualcosa di grosso, ovvio. Si tratta della mentalità dei giocatori, che è inadeguata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Peggior partita stagionale! Analisi Pisa-Milan 1-2: mentalità inadeguata

L'analisi della sfida tra Milan e Sassuolo si concentra sul pareggio 2-2, un risultato che lascia insoddisfatti i tifosi rossoneri.

L'incontro tra Milan e Verona si è concluso con un netto 3-0 per i rossoneri, evidenziando una prestazione efficace e ben organizzata.

