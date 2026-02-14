Pediatria Cardarelli chiusa | lavori strutturali e polemiche sulla sanità molisana famiglie verso Termoli e Isernia

La Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ha chiuso temporaneamente per lavori strutturali, causando tensioni tra le famiglie molisane. Nei giorni scorsi, molte persone si sono trovate a dover portare i figli negli ospedali di Termoli o Isernia, spesso percorrendo anche oltre 50 chilometri. La decisione, presa per intervenire sugli spazi e migliorare le condizioni dell’unità, ha suscitato accuse di mancanza di investimenti e di gestione inadeguata del sistema sanitario locale. La chiusura ha lasciato senza assistenza pediatrica un’area che, fino a poche settimane fa, garantiva

Pediatria al Cardarelli: la chiusura che accende l’allarme sulla sanità molisana. La Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ha chiuso i battenti per due settimane, costringendo le famiglie del Molise a rivolgersi agli ospedali di Termoli o Isernia per le cure dei propri figli. La decisione, motivata da lavori strutturali, ha scatenato forti critiche e sollevato interrogativi sulla gestione della sanità regionale e sulla capacità di garantire un’assistenza adeguata ai più piccoli. La protesta e le accuse di scarsa programmazione. L’annuncio della chiusura ha colto di sorpresa molte famiglie, generando preoccupazione e disagi logistici.🔗 Leggi su Ameve.eu Isernia, sindaco in tenda da 50 notti: analisi e proposte per rilanciare la sanità molisana in crisi. Il sindaco di Isernia, Castrataro, ha deciso di vivere in tenda da 50 notti per attirare l’attenzione sulla crisi della sanità nella regione. Isernia, il sindaco in tenda davanti all’ospedale: protesta contro il futuro della sanità molisana Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha deciso di trascorrere le notti in una tenda di fronte all’ospedale Ferdinando Veneziale, in segno di protesta contro il futuro della sanità molisana. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Pediatria del Cardarelli chiude per lavori, bambini trasferiti a Termoli e Isernia per i ricoveri. Genitori: Vogliamo chiarezzaReparto di Pediatria del Cardarelli chiuso per lavori: ricoveri a Termoli e Isernia. Genitori preoccupati, Asrem rassicura ... primonumero.it Reparto Pediatria a Campobasso chiude per lavori, pazienti gravi a Termoli o IserniaIl reparto di Pediatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nelle prossime due settimane subirà dei lavori strutturali interni. Un intervento pianificato dall'Asrem per migliorare la sicurezza e la ... ansa.it CAMPOBASSO. La Pediatria del Cardarelli chiude 20 giorni per lavori, ricoveri a Isernia e Termoli. Il consigliere Angelo Primiani (M5S) porta il caso in Consiglio Regionale del Molise Guarda il servizio #sanitàpubblica #Pediatria #OspedaleCardarelli #cam facebook