Pedemontana perché l' approvazione della Tratta D Breve è rimasta un mistero per quasi due mesi

I sindaci del Vimercatese hanno scoperto tardi che la Tratta D Breve di Pedemontana era stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dopo quasi due mesi di silenzio. La causa di questo ritardo risiede nel fatto che l’iter ufficiale non era stato comunicato tempestivamente, lasciando molti a chiedersi cosa fosse successo. La mancanza di informazioni chiare ha alimentato confusione tra le amministrazioni locali, che hanno appreso la notizia solo in un secondo momento.

Lo ha spiegato il consigliere provinciale Francesco Facciuto dopo il polverone sollevato dalla scoperta in zona Cesarini Dell'approvazione della Tratta D Breve di Pedemontana e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i sindaci del Vimercatese se ne sono accorti in ritardo. Ma nei tempi utili per poter presentare, in extremis, il ricordo al Tar del Lazio. Una "scoperta casuale" che ha scatenato una grande polemica: l'approvazione era stata disposta da CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) con una delibera datata 11 dicembre 2025. Ma fino al 23 gennaio i politici non si erano accorti di nulla.