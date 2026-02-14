Pd smentito dal ministero sulla carta igienica | una rovinosa figuraccia

Il ministero ha smentito il Pd riguardo alla consegna di carta igienica, mettendo in evidenza che nessun fornitura è stata effettuata. La notizia ha smascherato le affermazioni della presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, che sui social aveva annunciato di aver portato materiali di prima necessità nelle scuole, tra cui proprio la carta igienica. Un fatto che ha creato imbarazzo e ha acceso le polemiche sulla gestione delle risorse.

Che figura per la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, esponente dem, che sui social si era vantata di sopperire alle lacune del Governo portando alle scuole beni di prima necessità come salviette, saponi e carta igienica. E forse se n'è resa conto anche lei, visto che ha modificato il post pubblicato il giorno precedente. Ma facciamo un passo indietro. Pelucchi, due giorni fa, aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui spiegava di aver dovuto provvedere personalmente a rifornire la scuola "Riccardo Massa", così come altri dieci istituti della zona. «Nelle scuole manca persino la carta igienica.