Paura per Giada D’Antonio | caduta in allenamento a Dobbiaco

Giada D’Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, cadendo mentre cercava di affrontare una curva impegnativa. La ragazza, 16 anni, stava migliorando le sue tecniche di discesa insieme alla squadra, quando un errore di traiettoria l’ha fatta scivolare. È stata subito soccorsa dal personale e portata in ospedale per alcuni controlli.

La sedicenne napoletana, impegnata in una sessione di gigante con la squadra, è finita a terra dopo un’inforcata. Immediati i soccorsi, in corso gli accertamenti. Momenti di apprensione per Giada D’Antonio. La giovane sciatrice, 16 anni, è caduta nel corso di un allenamento di slalom gigante a Dobbiaco, dove stava lavorando insieme alle compagne di squadra in vista degli appuntamenti legati a Milano-Cortina 2026. L’episodio si è verificato in seguito a un’inforcata che ha portato l’atleta a perdere l’equilibrio e a finire sulla neve. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

