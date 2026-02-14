paura a scuola alunno prende la scossa nella presa del termosifone

Un bambino di Massarosa si è preso una scossa mentre toccava la presa del termosifone, causando spavento tra gli studenti e il personale scolastico. L’incidente si è verificato durante l’intervallo, quando il piccolo stava esplorando il riscaldamento della classe. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha portato alla chiusura temporanea dell’area per verificare eventuali problemi tecnici.

Massarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – La curiosità dei bimbi non ha limiti, e fortuna vuole che sia andata bene nonostante l’episodio avvenuto martedì alle scuole elementari. Un alunno di 10 anni ha preso la scossa dopo aver infilato le dita nella presa di uno dei termoconvettori che il Comune sta sostituendo in quanto vetusti. La folgorazione c’è stata, seppur lieve, e il bimbo è stato trasportato con l’ambulanza all’ ospedale Versilia, dov’è rimasto per un giorno intero in osservazione. A parte il forte spavento, insieme all’esperienza di cui farà tesoro, il bimbo non ha mai perso coscienza, sta bene e il giorno dopo è tornato in classe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

